Завтра в Баку ожидается до 28 градусов тепла

6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня с перерывами ожидается дождь.

6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня с перерывами ожидается дождь.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем - 25-28° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, временами ливневого характера, град, в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 12-17° тепла.