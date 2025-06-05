Завтра в Баку ожидается до 28 градусов тепла

6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня с перерывами ожидается дождь.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 18-21, днем - 25-28° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.
В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, временами ливневого характера, град, в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 16-20, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 12-17° тепла.