О нас

Завтра в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается до 28 градусов тепла 6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня с перерывами ожидается дождь.
Экология
5 июня 2025 г. 12:47
Завтра в Баку ожидается до 28 градусов тепла

6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня с перерывами ожидается дождь.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем - 25-28° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, временами ливневого характера, град, в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 12-17° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayram gününün havası açıqlanıb

Самое читаемое

В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Байрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
ФотоБайрамов рассказал госминистру Катара о мирном процессе между Баку и Ереваном
29 мая 2025 г. 14:09
НБКО Финансовые технологии Асет обнародовало финансовое положение
НБКО "Финансовые технологии Асет" обнародовало финансовое положение
30 мая 2025 г. 17:55
Женщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
ФотоЖенщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
1 июня 2025 г. 12:02
В Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
ФотоВ Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
2 июня 2025 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi