В Хачмазе прошла конференция на тему возвращения в Западный Азербайджан

В Хачмазе прошла конференция на тему возвращения в Западный Азербайджан

В Хачмазе в рамках "Года конституции и суверенитета" совместно с районной ИВ и Общиной Западного Азербайджана (ОЗА) была организована научно-практическая конференция на тему "Западный Азербайджан - наша родная земля".

Как сообщает северное бюро Report, в начале конференции был продемонстрирован видеоролик, отражающий реалии Западного Азербайджана.

Выступившие на конференции председатель Наблюдательного совета ОЗА, генеральный директор Института математики и механики Министерства науки и образования Мисир Марданов, председатель Совета старейшин ОЗА, депутат Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов, член правления ОЗА, депутат Милли Меджлиса Хикмет Мамедов и председатель Женского совета ОЗА, депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы подчеркнули, что проводится серия мероприятий, связанных с возвращением в Западный Азербайджан.

Было отмечено, что сегодняшняя конференция также является частью мероприятий, проводимых в стране в связи с историей, культурным наследием Западного Азербайджана и массовой депортацией азербайджанцев с их исторических этнических земель.