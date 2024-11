Азербайджан, Казахстан и КНР учредили предприятие для строительства грузового терминала в Бакинском порту

Азербайджан, Казахстан и Китай создали совместное предприятие для строительства нового интермодального грузового терминала в Бакинском порту.

Как сообщает Report , соглашение подписали генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов, председатель правления АО "Казахстанские железные дороги" Нурлан Сауранбаев и генеральный директор Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co Ltd Юань Сяоцзюнь.

В рамках проекта планируется создание и развитие инфраструктуры Интермодального грузового терминала на территории площадью 40 гектаров в Бакинском порту в поселке Алят.