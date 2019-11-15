Визит президента Турции в США - крах армянских планов - КОММЕНТАРИЙ

На протяжении более 70 лет Турция является ближайшим союзником США в регионе. За все это время между сторонами не было сколь-либо серьезных разногласий. Турция боролась с советским режимом, воевала плечом к плечу с Америкой в ходе войны с Кореей, выступала на стороне США во время конфронтации в Персидском заливе. После распада СССР турецко-американское союзничество продолжалось в Афганистане, на севере Африки, в Ираке и Сирии.

Турция и США сохранили союзнические отношения и после кризиса, возникшего в связи с проведением Турцией антитеррористической операции в Сирии. В этом контексте особый интерес представлял визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон по приглашению американской стороны. Дабы не допустить такого исхода событий, 17 членов Палаты представителей Конгресса США, 15 из которых - от Демократической партии обратились с письмом к Дональду Трампу с призывом отменить визит президента США. "Визит Эрдогана в США совершенно неуместен. Приглашение должно быть отозвано", - убеждали они.

Автором обращения выступил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, демократ Элиот Энгель. Подписавшиеся под данным обращением пытались убедить Трампа в том, что антитеррористическая операция Турции на северо-востоке Сирии обернется трагедией в контексте национальной безопасности США. "Все это создаст глубокие трещины в НАТО", - утверждали авторы обращения.

В обращении особо подчеркивались закупка союзником США по НАТО – Турцией комплексов "S-400" и сближение на этом фоне с Россией. Между тем, в преддверии своего визита Эрдоган отмечал, что турецко-aмериканские отношения непременно преодолеют этот непростой период. "Террористические группировки все еще не покинули регион. Мы намерены обсудить это с Дональдом Трампом".

Именно желанием позлить официальную Анкару продиктовано принятие Палатой представителей Конгресса США санкций в отношении Турции и признание пресловутого "геноцида армян". Но все эти проекты, усиленно проталкивавшиеся армянским лобби, потерпели крах. Решающим стал голос сенатора от штата Каролина, республиканца Линдси Грэма. Таким образом, проект резолюции, одобренной Нижней Палатой, был отклонен. Впоследствии сенатор заявил, что имел многочасовую беседу с президентом США Дональдом Трампом, темой которой были американо-турецкие отношения и проведение Турцией антитеррористической операции в Сирии. Сенатор призвал своих коллег не вмешиваться в ход истории, оставив ее на суд историков, а принять действительность, как есть. Линдси Грэм заявил о необходимости учета перспектив двусторонних отношений с Турцией.

Отметим, что любой член Сената может заблокировать принятие той или иной резолюции.

Несмотря на происки армянского лобби, визит Эрдогана в Америку состоялся. Его встреча с Трампом длилась 1 час 15 минут, после чего состоялся совместный брифинг. Коснувшись повестки встречи, стороны отметили, что обсуждались проблемы, возникшие в двусторонних отношениях в связи антитеррористической операцией Турции в Сирии, вопрос приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов "S-400", поставки Турции американских истребителей "F-35", товарооборот между странами и другие моменты. Дональд Трамп подчеркнул, что Турция является союзником и стратегическим партнером США. Президент США не скрыл, что краеугольными на встрече были сирийский вопрос и закупка Турцией российских "S-400". Трамп отметил продуктивность встречи со своим турецким коллегой, заявив, что стороны будут прилагать усилия по решению вопроса с истребителями "F-35", комплектующие детали которых производятся в Турции. Трамп выразил надежду на решение поставленных вопросов. Президент США поблагодарил Турцию за содействие в операции по уничтожению главы ИГИЛ аль-Багдади. "Турецко-американское союзничество является значимой силой на всем Ближнем Востоке", - заявил Дональд Трамп, подчеркнув усилия Эрдогана по отстаиванию национальных интересов своей страны.

Президент США отметил огромные затраты Турции на благоустройство сирийских беженцев, призвав европейские страны оказать содействие Турции": "Турция дала прибежище курдам, оказала им поддержку. Турция приняла сирийских беженцев. Эрдоган отметил, что на их благоустройство и содержание Турция потратила 40 миллиардов долларов. Об этом меня информировали и другие источники. Это внушительная сумма. ЕС выделил всего-навсего 3 миллиарда долларов. Важно, чтобы ЕС проявил большее участие".

В преддверии встречи Трамп отмечал наличие теплых, дружеских отношений с президентом турции Эрдоганом. "На мой взгляд, отныне нам не нужно беспокоиться о чужих границах и надо призадуматься о своих. Мы дружим с президентом Турции и прекрасно друг друга понимаем. Мы четко осознаем наши проблемы. Турция понесла большие людские потери в Сирии", - заявил президент США.

Рассказав о встрече с турецким коллегой, Трамп отметил, что беседа была искренней. "Мы подтвердили намерение и решимость и впредь бороться с террористами. Проблемы относительно "S-400" и "F-35" мы условились решить исключительно путем диалога", - отметил Трамп.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство решением Палаты представителей по "геноциду армян”, заявив, что Турция по-прежнему призывает создать совместную комиссию по изучению событий 1915 года. Эрдоган отметил, что выступает за решение данного вопроса путем диалога. "Турция открывает новую страницу в отношениях с США. Анкара и Вашингтон – близкие союзники. Некоторые лояльные РКК круги обеспокоены вопросом соблюдения турецко-американских договоренностей по Сирии. Мы верны нашим договоренностям во имя долгосрочного решения сирийского кризиса. Мы будем совместно бороться до полного искоренения ИГИЛ. Наша страна вносит свой вклад в воцарение мира и стабильности в Сирии. Не ставя расовых и религиозных различий, Турция борется исключительно с террористами", - подчеркнул президент Эрдоган.

Все вышесказанное лишний раз подтверждает, что договориться можно всегда, было бы желание. Так в чем же суть проблемы между США и Турцией? На наш взгляд, причина кроется в стремлении США, Израиля и других стран создать за счет иракских и сирийских земель новое государство в регионе. А этот проект угрожает территориальной целостности и безопасности Турции. Официальная Анкара призывает союзников по НАТО помочь предотвратить угрозу в свой адрес, вновь и вновь подчеркивая фактор территориальной целостности. Однако есть недовольные решительной позицией Турции как в США, в НАТО, так и среди арабских государств. Так, к примеру, в ходе встречи между Эрдоганом и Трампом министр обороны США Марк Эспер заявил, что американская армия продолжит сотрудничество с созданными РКК Демократическими силами Сирии. Поэтому не исключено, что эта тема в дальнейшем будет вновь затронута на встречах в верхах. Главное, что США и Турции удалось избежать обострения отношений и конфликт более-менее улажен. Остальные вопросы тоже найдут свое разрешение с течением времени.