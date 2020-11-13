Триумф Азербайджана – оккупант изгоняется из Карабаха

10 ноября между Азербайджаном, Россией и Арменией было достигнуто соглашение, равносильное капитуляции Армении

В ходе 44-дневной войны Азербайджан создал новые условия в регионе. Армянские оккупанты принуждены к миру. Вражеская армия разбита вдребезги. Ущерб, понесенный Арменией, оценивается в более чем 2 миллиарда долларов США. Техника противника уничтожена, значительно поредели ряды армянских войск.

Азербайджанская армия одержала сокрушительную победу. В ходе боев были освобождены от оккупации около 300 деревень, 5 городов, 4 поселка, многие стратегические высоты. Освобождение Шуши стало событием исторической, военной, политической, социальной, духовной и культурной значимости. Бои за Шушу надломили хребет армянской армии, став преддверием полного разгрома. Вслед за Шушой Азербайджанская армия за день освободила более 70 деревень, 8 стратегических высот. Армения была принуждена к миру и подписала документ, равносильный капитуляции.

На протяжении 30 лет Армения имитировала переговорный процесс, все это время вынашивая планы о захвате азербайджанских земель. Переговоры были лишь ширмой. Одержимые бредовыми идеями, армяне вконец утратили ощущение земли под ногами. Война стала для них отрезвляющим душем, вернула, что называется, с небес на землю. Азербайджанская армия показала, кто есть кто, развенчав армянские мифы.

Задолго до того, как было достигнуто соглашение, поставившее точку в многолетнем нагорно-карабахском конфликте, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Нагорный Карабах не будет иметь никакого статуса. Желание армян вторично самоопределиться на азербайджанских землях потерпело фиаско. Азербайджанская армия сокрушила экспансионистские планы Армении. В настоящее время большая часть Нагорного Карабаха освобождена от оккупации и находится под контролем Азербайджанской армии.

Долгие годы Армения плодила мифы о непобедимости армянской армии и силе имеющегося в ее арсенале оружия. Насаждалось мнение о том, что Азербайджан, в случае силовой развязки конфликта, непременно потерпит поражение. Однако апрельские бои 2016 года расставили все по местам. Азербайджан уверенно развенчал армянские мифы. А с 27 сентября в ходе контрнаступления наша страна закрепила успехи, достигнутые в апрельских боях. Под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева Азербайджанская армия развеяла мифы о непобедимости армянской армии. Территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

За 44 дня Азербайджан заставил считаться с собой, явив стальную волю и непоколебимость.

Азербайджанская армия доказала, что способна собственными силами освободить родные земли.

Фактически, Азербайджан выполнил резолюции, долгие годы остававшиеся лишь на бумаге. Как никогда ранее, азербайджанский народ сплотился в единый кулак и обрушил свою силу на оккупанта. Желаниям посредников, молчаливым согласием попустительствовавшим захватническим планам армян и нарушению территориальной целостности армян, не суждено было сбыться. Азербайджан доказал, что без его согласия никакое решение по Нагорному Карабаху не может быть принято.

10 ноября между Азербайджаном, Россией и Арменией было достигнуто соглашение, равносильное капитуляции Армении. Заявление закрепило триумф Азербайджанской армии. Кельбаджар, Агдам и Лачин будут освобождены без кровопролития. Ныне Вооруженные силы Азербайджана контролируют все стратегические пути и высоты, важнейшие коммуникационные сообщения в Карабахе. А значит, Азербайджан значительно расширил возможности контроля над ситуацией в регионе. Трехсторонний документ подтвердил капитуляцию Армении, доказав всему миру, что эта страна является оккупантом. Трехстороннее соглашение положило конец неуемному желанию Армении самоутверждаться за счет азербайджанских земель. В основе всего лежит принцип территориальной целостности Азербайджанской Республики.