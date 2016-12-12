Стамбульский террор: углубленное сотрудничество пытающихся добиться упадка Турции - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Стамбуле вновь совершен теракт. В результате произошедшего утром 10 декабря теракта в районе Бешикташ погибли 44, ранены 155 человек.

36 погибших – полицейские. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация РПК.

За этот год в столице Турции Анкаре и одном из крупных турецких городов - Стамбуле совершено 5 терактов. Все они учинены террористическими группировками РПК и ИГ.

Силы, которым не удается превратить Турцию в Ливию, Сирию, Ирак и Йемен, пытаются нарушить спокойствие в стране с помощью РПК и ее сирийских и иракских крыльев, ИГ, DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия-фронт), MKLP (Марксистско-ленинская коммунистическая партия), ASALA и некоторых известных и неизвестных нам террористических группировок.

Если вычислить стоящие за всем этим организации и силы, можно увидеть, что враги Турции остались неизменными.

До последнего теракта в стране происходили следующие процессы:

- Между правящей партией Справедливости и развития и партией Националистического движения была достигнута договоренность касательно изменений в Конституции;

- Была определена примерная дата референдума;

- Правительство Турции приступило на основе обширной программы к деятельности для предотвращения обесценивания турецкой лиры;

- Ужесточены борьба с террористической РПК, ее сирийскими и иракскими крыльями, ИГ;

- Группа членов считающейся политическим крылом РПК Демократической партии народов (HDP) была задержана за отказ посетить прокуратуру для дачи показаний по уголовному делу, возбужденному за поддержку террористов;

- Власти Турции отказались садиться с террористами за стол переговоров;

- Европарламент принял резолюцию о прекращении обсуждений касательно вопроса членства Турции в Евросоюзе;

- Официальная Анкара заявила, что распахнет двери для выезда иракских и сирийских беженцев, разместившихся в Турции, в страны-участницы Евросоюза;

- Турция и Россия возобновили отношения, нарушенные после известного инцидента с самолетом, и обе страны вновь начали тесное сотрудничество;

- Президент Реджеп Тайип Эрдоган утвердил контракт о начале реализации проекта газопровода "Турецкий поток";

- Турция потребовала от США выхода из Манбиджа сирийских крыльев РПК - YPG и PYD. Официальная Анкара заявляет, что расчистит Эль-Баб от террористов;

- В Турции возросла общественная, политическая, финансовая, экономическая напряженность и пр.

В то время, когда в Турции происходят эти события, в стране совершается очередной теракт.

Можно предположить, что некоторые видимые и невидимые силы увеличивают давление на Анкару.

В отношении к террористической РПК интересы этих сил совпадают и этим пользуются.

Некоторые считают, что не стоит искать на стороне причины напряженности в Турции. Однако не секрет, что этим силам нужны управляемые власти и государства.

К примеру, Сирия и Ирак являются двумя созданными на османских землях государствами. Власти в этих странах ранее поддерживались со стороны СССР. После распада СССР Запад предложил главам этих стран перейти на их сторону, однако после получения отказа, как Сирия, так и Ирак были разрушены с участием ИГ и других террористических группировок.

В целом, после II Мировой войны начался этап разрушения колоний. Как результат этого, на территориях бывших колоний построили полуколониальные государства, не имеющие устойчивого курса внутренней и внешней политики, власти которых предпочитают опираться на другие политические центры и принимают шаги не по своей воле, а под диктовку других.

После распада Османской империи к аналогичной попытке прибегли и в Турции. Однако Мустафа Кямал Ататюрк и его соратники не допустили этого. После II Мировой войны попытались ослабить Турцию, учиняя внутренние противостояния. Процесс продолжается и сейчас…

На протяжении долгих лет террористические группировки совершают в Турции теракты, убивают мирных жителей. Откуда к ним поступает финансовая помощь и техническое оснащение? Доводим до вашего сведения некоторые публикации турецких СМИ:

Участники прошедших в Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Швеции, Финляндии, Голландии и Дании акций в поддержку HDP несут в руках символы террористической группировки РПК.

А РПК включена странами-участницами Евросоюза и США в список террористических организаций. Какова бы была реакция в случае, если бы на этих митингах и шествиях были подняты символы "Аль-Каиды" или же ИГ? Люди, сделавшие это, были бы наказаны. В данном вопросе принцип свободы собрания теряет силу. Так как эти символы пропагандируют терроризм. Однако, почему-то, данный подход не касается РПК и тех, кто несет и пропагандирует ее символы.

Значит, многие европейские страны подобным образом оказывают данной террористической группировке поддержку.

Даже во времена бывшего СССР распространялись сообщения о нападениях АСАЛА на действующие в различных странах посольства Турции и убийстве дипломатов. Изменилась ли на сегодняшний день ситуация?

Конечно же нет. Не предотвратив в середине прошлого месяца нападение членов РПК на посольство Турции во Франции, местная полиция продемонстрировала им поддержку.

Один из таксистов в Австрии был оштрафован местным судом за то, что назвал членов РПК террористами.

Предоставляя РПК и ее сторонникам возможность проводить антитурецкие акции, некоторые европейские государства оказывают террористам общественно-политическую поддержку. А США косвенно оказывают помощь для их вооружения.

Официальные представители Турции настоятельно требуют от своего стратегического партнера США не предоставлять оружие YPG и PYD.

Что же касается официального Вашингтона, он считает, что сирийские крылья РПК ведут борьбу против ИГ, и последовательно снабжает их оружием.

Даже в США планируется выдача YPG и PYD оружия и техники, предназначенной для того, чтобы сбивать вертолеты и боевые самолеты.

Нет никакой гарантии на то, что это оружие и боеприпасы не передаются РПК. Кто и как переправил террористам используемые при последнем теракте более 300 кг взрывчатых веществ? Безусловно, им оказывалась помощь из-за рубежа.

Однако хотелось бы отметить, что ответственность за это в какой-то мере несут службы безопасности и полиция, которые не углядели за тем, как взрывчатые вещества были доставлены в Стамбул.

Страны Евросоюза до сих пор с равнодушием относятся к требованию Турции сдать террористов.

По информации, хотя в 2007-2016 годах официальная Анкара требовала от Евросоюза сдачи 263 террористов из 20-ти стран Евросоюза, за исключением Германии, положительный ответ на вопрос не получен до сих пор. Хотя официальная Анкара потребовала от Германии выдачи 136-ти членов РПК, это требование до сих пор не выполнено.

По некоторым сведениям, из действующих в Европе организаций РПК ежегодно собираются "пожертвования" на сумму 30 млн. евро. Часть этих финансов отсылается поддерживающим РПК группировкам в Европе, а остальная, более крупная часть, – террористам.

Ряды данной группировки также расширяются за счет ИГ. В конце прошлого месяца 260 боевиков данной террористической группировки примкнули к РПК, в частности к PYD и YPG. По этому случаю в контролируемом PYD и YPG регионе Менбич прошло торжественное мероприятие.

Отметим, что хотя американские военнослужащие заявляли о выводе YPG и PYD из Менбича, они до сих пор находятся на указанной территории.

Регионы, где совершаются теракты и происходят конфликты, пахнут кровью и огромными деньгами.

В прошлом году оборот мирового рынка вооружений достиг максимальной отметки за последние 10 лет.

В отчете "Global Defence Trade Report" отмечается, что по сравнению с показателем 2014 года, оборот в сфере вооружения возрос на 10% или 65 млрд. долларов.

Согласно документу, в тройку самых крупных экспортеров оружия в мире входят США, Россия и Германия. 8 из 10-ти крупнейших в мире компаний-поставщиков оружия, находятся в США.

Безусловно, одним из регионов, усердно занимающихся торговлей оружием, является Ближний Восток, в том числе Ирак и Сирия. Естественно, одна из причин непрекращения конфликтов в этих странах связана с процветанием "бизнеса" лиц, контролирующих рынок оружия.

Эти же силы заинтересованы в том, чтобы Турция приобретала как можно больше оружия.

С 17 октября борьбу за освобождение Мосула наряду с коалиционными силами также ведут и иракские силы. Хотя отдельные населенные пункты данной провинции были расчищены от террористов, Мосул до сих пор находится под контролем ИГ. На этом фоне борьба против террористического ИГ в Сирии и Ираке напоминает кровавое шоу.

Вдобавок ко всему, также распространилась информация о захвате ими сирийского города Пальмира.

Таким образом, один конец теракта тянется до территории соседних государств, другой к европейским странам, а третий – к рынку оружия. Этим пытаются заставить Турцию отказаться от интересов в регионе и передать кому-то часть своих территорий. Когда же пытаются нарушить игру, в стране совершаются теракты, хотят создать хаос.

В то же время, с точки зрения стабильности наносится ущерб международному имиджу Турции. Пытаясь включить Турцию в число рискованных государств, они хотят также добиться упадка экономики страны.