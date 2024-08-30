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МИД: Мировое сообщество должно предпринять шаги для выяснения судеб пропавших без вести азербайджанцев

МИД: Мировое сообщество должно предпринять шаги для выяснения судеб пропавших без вести азербайджанцев Азербайджан призывает международное сообщество предпринять решительные шаги для выяснения судеб граждан, пропавших без вести в Первой Карабахской войне
Внутренняя политика
30 августа 2024 г. 12:59
МИД: Мировое сообщество должно предпринять шаги для выяснения судеб пропавших без вести азербайджанцев

Азербайджан призывает международное сообщество предпринять решительные шаги для выяснения судеб граждан, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в соцсети "Х" по случаю 30 августа – Международного дня пропавших без вести.

"В этот день Азербайджан вновь заявляет о необходимости пролить свет на судьбы наших граждан, пропавших без вести в период оккупации и конфликта. Несмотря на то, что на уже освобожденных территориях обнаружены многочисленные массовые захоронения, Армения все еще отказывается делиться информацией о пропавших без вести.

Семьи около 4 000 человек десятилетиями ждут вестей от своих близких, и это их фундаментальное право - получить информацию о своих родственниках. Международное сообщество должно предпринять решительные шаги для выяснения судеб пропавших без вести. Азербайджан продолжит прилагать усилия в этом направлении", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Beynəlxalq ictimaiyyət itkin düşmüş şəxslərin taleyini müəyyən etmək üçün qəti addımlar atmalıdır

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