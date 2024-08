МИД: Мировое сообщество должно предпринять шаги для выяснения судеб пропавших без вести азербайджанцев

Азербайджан призывает международное сообщество предпринять решительные шаги для выяснения судеб граждан, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в соцсети "Х" по случаю 30 августа – Международного дня пропавших без вести.

"В этот день Азербайджан вновь заявляет о необходимости пролить свет на судьбы наших граждан, пропавших без вести в период оккупации и конфликта. Несмотря на то, что на уже освобожденных территориях обнаружены многочисленные массовые захоронения, Армения все еще отказывается делиться информацией о пропавших без вести.

Семьи около 4 000 человек десятилетиями ждут вестей от своих близких, и это их фундаментальное право - получить информацию о своих родственниках. Международное сообщество должно предпринять решительные шаги для выяснения судеб пропавших без вести. Азербайджан продолжит прилагать усилия в этом направлении", - отмечается в сообщении.