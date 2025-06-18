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В Минске обсудили основы возвращения в Западный Азербайджан

В Минске обсудили основы возвращения в Западный Азербайджан В Минске обсудили основы возвращения в Западный Азербайджан
Внутренняя политика
18 июня 2025 г. 15:20
В Минске обсудили основы возвращения в Западный Азербайджан

В Минске организован круглый стол "Возвращение, миграция, стабильность: опыт Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций.

В мероприятии приняли участие представители белорусской общественности.

Мероприятие, начавшееся с национального танца на основе азербайджанской музыки "Узундере", продолжилось выступлениями и докладами о Западном Азербайджане.

В завершение были проведены обсуждения презентаций и даны ответы на вопросы. Организатором проекта является Агентство государственной поддержки неправительственных организаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMinskdə Qərbi Azərbaycana qayıdışın əsaslarına dair ictimai müzakirə keçirilib

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