В Минске обсудили основы возвращения в Западный Азербайджан

В Минске обсудили основы возвращения в Западный Азербайджан

В Минске организован круглый стол "Возвращение, миграция, стабильность: опыт Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций.

В мероприятии приняли участие представители белорусской общественности.

Мероприятие, начавшееся с национального танца на основе азербайджанской музыки "Узундере", продолжилось выступлениями и докладами о Западном Азербайджане.

В завершение были проведены обсуждения презентаций и даны ответы на вопросы. Организатором проекта является Агентство государственной поддержки неправительственных организаций.