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Назначены прокуроры в Шахбузский, Кенгерлинский и Садаракский районы Нахчывана

Назначены прокуроры в Шахбузский, Кенгерлинский и Садаракский районы Нахчывана Назначены прокуроры в Шахбузский, Кенгерлинский и Садаракский районы Нахчывана
Внутренняя политика
18 июня 2025 г. 17:22
Назначены прокуроры в Шахбузский, Кенгерлинский и Садаракский районы Нахчывана

Назначены прокуроры в Шахбузский, Кенгерлинский и Садаракский районы Нахчывана.

Как сообщает Report, соответствующие приказы подписал генеральный прокурор Камран Алиев.

Так, прокурор Шахбузского района Нахчывана Эмиль Абдуллаев назначен на должность прокурора того же района на второй срок.

Ильгар Рзаев, исполняющий обязанности прокурора Кенгерлинского района, назначен на должность прокурора. Другим приказом на должность прокурора назначен Рамиз Новрузов, исполняющий обязанности прокурора Садаракского района.

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Версия на азербайджанском языке Şahbuz, Kəngərli və Sədərək rayonlarına prokurorlar təyin edilib

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