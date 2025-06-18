Депутат: Многие страны продвигают въездной туризм посредством казино

В последние годы в разных странах въездной туризм продвигается с помощью различных инструментов, включая казино.

В последние годы в разных странах въездной туризм продвигается с помощью различных инструментов, включая казино.

Об этом Report заявил член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

По его словам, казино также напрямую влияет на приток средств в туристический сектор.

Байрамов отметил, что в настоящее время общий оборот глобальной индустрии казино превышает полтриллиона долларов: "Помимо динамики роста, наблюдаемой в данной сфере в последние годы, прогнозы также указывают на сохранение этой тенденции. Если в 2023 году доходы индустрии казино составляли 540 млрд долларов, то в 2024 году они увеличились до 580 млрд долларов. Прогнозируется, что к 2028 году оборот достигнет 745 млрд долларов".

Депутат подчеркнул, что увеличение потока туристов, посещающих Азербайджан, делает особенно актуальным дальнейшее развитие туристической инфраструктуры и открытие новых мест отдыха и развлечений:

"Одним из возможных шагов в этом направлении может стать разрешение на деятельность казино в Азербайджане, как это практикуется во многих туристических странах. К примеру, Грузия хоть и уступает Азербайджану по площади и численности населения, однако опережает по доходам от туризма за счет казино. Значительная часть доходов грузинских казино поступает от иностранных клиентов, в том числе туристов из Азербайджана. Исследования также показывают, что легализация игорного бизнеса (казино) позволяет странам значительно увеличить свои доходы от туризма".