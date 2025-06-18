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В Баку состоялось первое заседание Оргкомитета WUF13

В Баку состоялось первое заседание Оргкомитета WUF13 В Баку состоялось первое заседание Оргкомитета WUF13
Внутренняя политика
18 июня 2025 г. 16:18
В Баку состоялось первое заседание Оргкомитета WUF13

Состоялось первое заседание Организационного комитета, созданного в связи с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

Как сообщает Report, открывая заседание, руководитель Администрации президента Азербайджана, председатель Организационного комитета Самир Нуриев отметил, что развитие наших городов и других населенных пунктов, обеспечение устойчивых жизненных условий, обеспечение комфортного и здорового образа жизни жителей находятся в центре постоянного внимания в политике президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Председатель Оргкомитета сообщил, что в утвержденных президентом Азербайджанской Республики "Национальных приоритетах социально-экономического развития: Азербайджан 2030" градостроительная деятельность определена как одна из основных стратегических целей устойчивого развития в социально-экономической политике государства, и в этой области ведется целенаправленная работа. Сегодня под руководством главы нашего государства в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах успешно реализуются невиданные в мире в постконфликтный период по масштабам, качеству и темпам комплексные восстановительные работы, соответствующие передовым градостроительным стандартам.

Отметив, что в XXI веке процесс урбанизации в мире ускорился, председатель Оргкомитета сказал, что осуществляемые азербайджанским правительством реформы и широкомасштабные проекты в сфере градостроительства, а также вклад нашей страны в глобальное сотрудничество в этой сфере высоко оцениваются на международном уровне. Поэтому решение о проведении в Баку в 2026 году 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) на тему "Места проживания для всех: безопасные и устойчивые города и жизненные пространства", считающегося одним из важных и глобальных мероприятий, проводимых под эгидой ООН, является очередным свидетельством авторитета Азербайджана на международной арене и большого доверия, оказываемого нашей стране.

Затем были заслушаны доклады членов Оргкомитета - председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национального координатора WUF13 Анара Гулиева, главы Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова и председателя правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбая Гасымзаде по вопросам повестки дня.

В заключение заседания председатель Организационного комитета, в соответствии с поставленными Президентом Азербайджанской Республики задачами по организации и проведению на высоком уровне этого престижного мероприятия, дал поручения, связанные с деятельностью национального координатора и операционной компании WUF13, подготовкой Плана мероприятий по организации и проведению форума, организации работы Секретариата Оргкомитета и другими актуальными вопросами.

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Версия на английском языке ФотоOrganizing Committee for 13th UN World Urban Forum convenes its first meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumu Təşkilat Komitəsinin ilk iclası olub

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