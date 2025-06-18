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Объявлены время и повестка дня следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

Объявлены время и повестка дня следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса Объявлена повестка дня следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
18 июня 2025 г. 19:10
Объявлены время и повестка дня следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

Объявлена повестка дня следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, заседание состоится 21 июня.

В повестку дня включен 21 вопрос, в том числе проекты законов Азербайджанской Республики о внесении поправок в Налоговый кодекс и Закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение), в Земельный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, законы "О нотариате" и "Об исполнении" (третье чтение), в Закон "О прожиточном минимуме" (третье чтение), в Закон "О хлопководстве" (третье чтение) и другие.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

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