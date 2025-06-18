Объявлены время и повестка дня следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

Объявлена повестка дня следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Объявлена повестка дня следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, заседание состоится 21 июня.

В повестку дня включен 21 вопрос, в том числе проекты законов Азербайджанской Республики о внесении поправок в Налоговый кодекс и Закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение), в Земельный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, законы "О нотариате" и "Об исполнении" (третье чтение), в Закон "О прожиточном минимуме" (третье чтение), в Закон "О хлопководстве" (третье чтение) и другие.