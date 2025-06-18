Со дня героической гибели Национального героя Мубариза Ибрагимова минуло 15 лет

Сегодня исполняется 15 лет со дня героической гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.
Как сообщает Report, в родном для героя селе Алиабад Билясуварского района проходит памятное мероприятие.
Участники - представители местных властей, общественность и ветераны — почтили память героя, посетили его семью и дом-музей.
Мубариз Ибрагимов погиб в ночь с 18 на 19 июня 2010 года, в одиночку вступив в бой с армянскими подразделениями в оккупированном армянами селе Чайлы в тертерском направлении фронта. Национальный герой героически погиб, сражаясь один на протяжении пяти часов и нанеся противнику значительный урон.