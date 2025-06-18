Со дня героической гибели Национального героя Мубариза Ибрагимова минуло 15 лет

Сегодня исполняется 15 лет со дня героической гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Сегодня исполняется 15 лет со дня героической гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Как сообщает Report, в родном для героя селе Алиабад Билясуварского района проходит памятное мероприятие.

Участники - представители местных властей, общественность и ветераны — почтили память героя, посетили его семью и дом-музей.

Мубариз Ибрагимов погиб в ночь с 18 на 19 июня 2010 года, в одиночку вступив в бой с армянскими подразделениями в оккупированном армянами селе Чайлы в тертерском направлении фронта. Национальный герой героически погиб, сражаясь один на протяжении пяти часов и нанеся противнику значительный урон.