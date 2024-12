Замглавы МИД Азербайджана пожелал удачи Сирии в процессе восстановления государственности

Замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев пожелал удачи Сирии на сложном этапе восстановления ее государственности.

Как сообщает Report, об этом замминистра написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел переходного правительства Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани.

"Благодарю вас, дорогие братья, за теплое гостеприимство. Здесь, в Дамаске, мы выразили солидарность Азербайджана с нашими сирийскими братьями и сестрами, вступающими в критический этап восстановления государственности и налаживания отношений с друзьями Сирии. Желаю вам удачи в этом важном начинании", - написал Рафиев.