Замглавы МИД Азербайджана пожелал удачи Сирии в процессе восстановления государственности

Замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев пожелал удачи Сирии на сложном этапе восстановления ее государственности.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев пожелал удачи Сирии на сложном этапе восстановления ее государственности.

Как сообщает Report, об этом замминистра написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел переходного правительства Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани.

"Благодарю вас, дорогие братья, за теплое гостеприимство. Здесь, в Дамаске, мы выразили солидарность Азербайджана с нашими сирийскими братьями и сестрами, вступающими в критический этап восстановления государственности и налаживания отношений с друзьями Сирии. Желаю вам удачи в этом важном начинании", - написал Рафиев.