Предлагается создать единую платформу для азербайджанских и турецких адвокатов

Предлагается создать единую платформу для азербайджанских и турецких адвокатов.

Предлагается создать единую платформу для азербайджанских и турецких адвокатов.

Об этом турецкому бюро Report рассказал находящийся с визитом в братской стране председатель президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

По его словам, сотрудничество между коллегиями адвокатов Азербайджана и Турции продолжает развиваться: "Как известно, по непосредственной инициативе президента Ильхама Алиева 15 июля 2021 года была подписана Шушинская декларация. Турция и Азербайджан – союзнические государства. Кроме того, создана Организация тюркских государств и, полагаю, сейчас, адвокаты Турции, Азербайджана и других тюркоязычных стран сотрудничают более тесно.

Также считаем необходимым создание единой платформы для адвокатов Азербайджана и Турции", - подчеркнул А.Багиров.