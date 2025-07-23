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Президент Ирана вскоре посетит Беларусь

Президент Ирана вскоре посетит Беларусь Президент Ирана в ближайшее время посетит Беларусь, и этот визит может стать переломным моментом в истории белорусско-иранских взаимоотношений.
Другие страны
23 июля 2025 г. 15:26
Президент Ирана вскоре посетит Беларусь

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ближайшее время посетит Беларусь.

Как передает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с Национальным собранием Беларуси Алиасгар Багерзаде журналистам в Минске.

По его словам, которые приводят белорусские СМИ, предстоящий визит президента Ирана придаст новый импульс реализации двусторонних проектов, в том числе в гуманитарной сфере.

Багерзаде также отметил, что между двумя странами уже сформирована хорошая договорно-правовая база, позволяющая продвигать сотрудничество. "В условиях текущей геополитической ситуации, когда ряд западных государств стремится к односторонним подходам, Беларусь и Иран подтвердили намерение совместно выстраивать справедливый и многополярный мировой порядок", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti Belarusa səfər edəcək

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