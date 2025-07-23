Франция выступает за скорейшее введение 19-го пакета санкций против России

Франция выступает за скорейшее введение 19-го пакета санкций против России

Новый пакет санкций Евросоюза против России будет принят "как можно скорее".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад.

"Нам нужно работать с нашими партнерами. Мы один за другим приняли 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС во многом благодаря активной позиции Франции", - сказал он.

По его словам, цель в том, чтобы оказать максимальное давление на Россию и истощать ее ресурсы, особенно энергетические.

Накануне глава французского МИД Жан Ноэль Барро заявил France Inter, что Франция "подготовит новый пакет санкций" ЕС против России.

Он сказал, что уже поручил своим командам подготовить новый, еще более жесткий пакет санкций. При этом Барро отметил, что это будет происходить в координации с Соединенными Штатами.