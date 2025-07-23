О нас

Франция выступает за скорейшее введение 19-го пакета санкций против России

Франция выступает за скорейшее введение 19-го пакета санкций против России Франция выступает за скорейшее введение 19-го пакета санкций против России
Другие страны
23 июля 2025 г. 15:21
Франция выступает за скорейшее введение 19-го пакета санкций против России

Новый пакет санкций Евросоюза против России будет принят "как можно скорее".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад.

"Нам нужно работать с нашими партнерами. Мы один за другим приняли 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС во многом благодаря активной позиции Франции", - сказал он.

По его словам, цель в том, чтобы оказать максимальное давление на Россию и истощать ее ресурсы, особенно энергетические.

Накануне глава французского МИД Жан Ноэль Барро заявил France Inter, что Франция "подготовит новый пакет санкций" ЕС против России.

Он сказал, что уже поручил своим командам подготовить новый, еще более жесткий пакет санкций. При этом Барро отметил, что это будет происходить в координации с Соединенными Штатами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransa Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketinin tezliklə tətbiq edilməsini dəstəkləyir

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi