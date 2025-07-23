Мухтар Бабаев: Климатические переговоры в Шамахы — ключевой шаг на пути к COP30

Мухтар Бабаев: Климатические переговоры в Шамахы — ключевой шаг на пути к COP30

Неформальная встреча переговорных групп Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шамахы служит важной платформой для укрепления сотрудничества и доверия на пути к COP30, при этом опираясь на результаты COP29 и первой Глобальной оценки (Global Stocktake - GST).

Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на открытии мероприятия.

Бабаев напомнил, что встреча Climate Retreat в Шамахы организована уже во второй раз и собрала руководителей делегаций и представителей групп, участвующих в международных климатических переговорах в рамках РКИК ООН.

"В прошлом году в это время мы интенсивно работали над подготовкой к COP29 в Баку. Сегодня же мы собрались не только для того, чтобы оценить проделанную работу, но и обсудить результаты COP29 и направить наше внимание на COP30, который пройдет в бразильском Белеме", — отметил Бабаев.

Мухтар Бабаев подчеркнул, что, несмотря на проведение COP29 в условиях значительной геополитической неопределенности, экономического давления, климатических катастроф и растущего недоверия к многосторонности, международное сообщество смогло совместно ответить на эти вызовы.

В Баку была принята Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию (NCQG) и объявлена Бакинская финансовая цель. Эта инициатива предусматривает обязательство мобилизовать не менее $300 млрд ежегодно для развивающихся стран до 2035 года. Одновременно, в ходе COP29 стороны поручили председательствам Азербайджана и Бразилии разработать "Дорожную карту от Баку до Белема" и определить путь к достижению финансовой цели в $1,3 трлн ежегодно до 2035 года.

"То, чего мы достигли в Баку, — это не конец, а новое начало. Шамахы дает нам возможность подумать, восстановить силы и сосредоточиться на следующем этапе. Теперь главная задача — превратить период реализации в реальность", — заявил президент COP29.

Бабаев отметил, что председательство COP29 определило три ключевых приоритета на предстоящий период: "Во-первых, мы должны продолжать поддерживать председательство Бразилии. Формировать такой COP, который будет амбициозным, инклюзивным и ориентированным на результат. Будучи председателями COP29, мы продолжаем активно участвовать во всех ключевых направлениях — от финансирования до национально определяемых вкладов (NDC), от устойчивости до прозрачности. Во-вторых, мы продолжаем выступать в качестве основных защитников Дорожной карты от Баку до Белема. Наша цель — представить четкий и практичный путь к цели в $1,3 трлн в полном сотрудничестве с председательством COP30 и другими заинтересованными сторонами. В-третьих, мы должны быть подотчетны самим себе. Обязательства, данные в Баку по адаптации, многосторонним фондам и потерям и ущербу, не должны быть забыты. От этого зависит надежность всего процесса. Шамахы — это не просто красивое место, но и символ нашей общей веры в то, что многосторонность, основанная на дипломатии, доверии и сотрудничестве, все еще работает".

Он также поблагодарил главного переговорщика COP29 Ялчина Рафиева и Секретариат РКИК ООН за их постоянную поддержку и подчеркнул, что недавние встречи в Бонне и Севилье еще раз продемонстрировали, как такой открытый обмен мнениями укрепляет доверие и способствует коллективному прогрессу.