Названы причины задержек в госрегистрации земель в Азербайджане

14:58 Основной причиной задержек в процессе документирования землепользователей в Азербайджане являются технические проблемы.

Основной причиной задержек в оформлении документов землепользователей в Азербайджане являются технические проблемы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель правления Службы государственного кадастра и реестра недвижимого имущества при Государственной службе по вопросам имущества Нигяр Алимова.

По ее словам, несоответствие фактически используемых гражданами земельных участков полученным на них документам зачастую приводит к задержке процесса: "Исправление документа в одном массиве иногда занимает месяц, а то и два, что также увеличивает общие сроки оформления".

Алимова добавила, что важен более активный и заинтересованный подход граждан к процессу: "Чем больше граждан поддержат нас в ускорении процесса оформления, тем быстрее не только они, но и сотни жителей этой же территории смогут получить свои документы".