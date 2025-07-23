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Названы причины задержек в госрегистрации земель в Азербайджане

Названы причины задержек в госрегистрации земель в Азербайджане 14:58 Основной причиной задержек в процессе документирования землепользователей в Азербайджане являются технические проблемы.
Инфраструктура
23 июля 2025 г. 15:29
Названы причины задержек в госрегистрации земель в Азербайджане

Основной причиной задержек в оформлении документов землепользователей в Азербайджане являются технические проблемы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель правления Службы государственного кадастра и реестра недвижимого имущества при Государственной службе по вопросам имущества Нигяр Алимова.

По ее словам, несоответствие фактически используемых гражданами земельных участков полученным на них документам зачастую приводит к задержке процесса: "Исправление документа в одном массиве иногда занимает месяц, а то и два, что также увеличивает общие сроки оформления".

Алимова добавила, что важен более активный и заинтересованный подход граждан к процессу: "Чем больше граждан поддержат нас в ускорении процесса оформления, тем быстрее не только они, но и сотни жителей этой же территории смогут получить свои документы".

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