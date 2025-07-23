Азербайджан экстрадировал в ОАЭ находящегося в международном розыске гражданина Казахстана

14:39 В Азербайджане арестовано и экстрадирован в Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) лицо, находящееся в международном розыске.

В Азербайджане арестован и экстрадирован в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) находившийся в международном розыске гражданин Казахстана Жанболат Сериков.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что Жанболат Сериков (1985 г.р.) был объявлен в международный розыск уполномоченными органами ОАЭ по обвинению в похищении человека, незаконном лишении свободы, угрозе убийством, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии. Он был задержан в январе текущего года на территории Азербайджана, и по ходатайству Генеральной прокуратуры в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Генеральная прокуратура поддержала ходатайство соответствующих органов ОАЭ об экстрадиции. Решением Бакинского суда по делам о тяжких преступлениях Жанболат Сериков был экстрадирован и передан уполномоченным органам ОАЭ в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.