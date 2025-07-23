Глава МИД Турции выступит на открытии переговоров России и Украины

Глава МИД Турции выступит на открытии переговоров России и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан, как ожидается, выступит на открытии третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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Глава МИД Турции Хакан Фидан, как ожидается, выступит на открытии третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NTV. По информации турецких СМИ, Фидана будут сопровождать турецкие чиновники, возможно, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, представители Минобороны. Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь СНБО Рустем Умеров. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Hakan Fidan to speak at opening of Russia-Ukraine talks