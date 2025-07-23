Проходящих по делу о взятках от журналистов Baza полицейских доставили в Москву

Сотрудники полиции, которые по версии следствия передавали информацию журналистам Telegram-канала Baza за деньги, доставлены в Москву для проведения следственных действий.

Сотрудники полиции, которые по версии следствия передавали информацию журналистам Telegram-канала Baza за деньги, доставлены в Москву для проведения следственных действий.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил адвокат главного редактор канала Глеба Трифонова Алексей Михальчик.

"Сотрудников полиции, проходящих по делу Базы, из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили в Москву для проведения следственных действий", - сказал он.

Отметим, что главреду предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, Трифонов и его коллега - продюсер Татьяна Лукьянова за деньги приобретали у полицейских закрытую информацию. Им грозит до 12 лет лишения свободы.