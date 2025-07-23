Власти Греции отменят статус беженца для десятков этнических турок

Власти Греции отметили статус беженца для десятков этнических турок

Власти Греции отменят статус беженца для десятков этнических турок по соображениям национальной безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, их подозревают в причастности к "турецкой мафии".

В настоящее время Министерство по вопросам миграции и убежища и Министерство защиты граждан Греции тщательно изучают личные дела сотен турок, прибывших в страну в качестве беженцев. Свыше десяти этнических турок уже лишились этого статуса.

В случае, если их причастность к преступным действиям будет доказана, Греция намерена немедленно депортировать их из страны.