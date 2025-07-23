Власти Греции отменят статус беженца для десятков этнических турок по соображениям национальной безопасности.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, их подозревают в причастности к "турецкой мафии".
В настоящее время Министерство по вопросам миграции и убежища и Министерство защиты граждан Греции тщательно изучают личные дела сотен турок, прибывших в страну в качестве беженцев. Свыше десяти этнических турок уже лишились этого статуса.
В случае, если их причастность к преступным действиям будет доказана, Греция намерена немедленно депортировать их из страны.