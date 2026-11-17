В Сальяне пройдет Фестиваль аграрного бизнеса
АПК
- 17 ноября, 2026
- 12:53
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Сальянском районе 19 ноября состоится Фестиваль аграрного бизнеса.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.
В рамках фестиваля пройдет панельная дискуссия на тему "Механизмы государственной поддержки аграрного сектора".
Панельная дискуссия начнется в 15:00 в административном здании Исполнительной власти Сальянского района.
Последние новости
13:31
В Сербии разбился военный самолет, погиб пилотДругие страны
13:29
Танкер Gas Husky подал сигнал бедствия у побережья БолгарииДругие страны
13:27
Узбекистан и Оман подписали соглашение о стратегическом партнерствеВ регионе
13:22
В Италии 20 ноября пройдет всеобщая забастовкаДругие страны
13:16
В Нефтчале двое ранее судимых арестованы по делу о разбоеПроисшествия
13:11
Йоханн Вадефуль: Мир на Южном Кавказе внесет вклад в безопасность и стабильность ЕвропыВнешняя политика
13:10
На матч "Кяпаз" - "Карабах" продано рекордное количество билетовФутбол
13:08
Глава врачебной комиссии в Джалилабаде получила взятки на 58 тыс. манатов за оформление инвалидностиПроисшествия
13:01
Минсельхоз Азербайджана прогнозирует рост площади интенсивных плодовых садов на 40%АПК