В Сальянском районе 19 ноября состоится Фестиваль аграрного бизнеса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В рамках фестиваля пройдет панельная дискуссия на тему "Механизмы государственной поддержки аграрного сектора".

Панельная дискуссия начнется в 15:00 в административном здании Исполнительной власти Сальянского района.