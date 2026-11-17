Salyanda Aqrar Biznes Festivalı keçiriləcək
ASK
- 17 noyabr, 2026
- 12:32
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Noyabrın 19-da Salyan rayonunda Aqrar Biznes Festivalı keçiriləcək.
"Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, festival çərçivəsində "Aqrar sahədə dövlətin dəstək mexanizmləri" panel müzakirəsi baş tutacaq.
Panel müzakirəsi saat 15:00-da Salyan Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında təşkil olunacaq.
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