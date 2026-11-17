Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сегодня прибудет в Азербайджан, где проведет переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.

Согласно информации, целью визита является дальнейшее расширение двусторонних отношений с Азербайджаном. В ведомстве подчеркнули, что это первый визит Вадефуля в Азербайджан в качестве министра иностранных дел Германии.

По данным МИД, в Баку германский министр проведет переговоры с официальными лицами, в частности, главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Основными темами переговоров станут реализация стратегической повестки, согласованной с Германией в июле, и мирный процесс на Южном Кавказе.

В среду Вадефуль отправится в Армению. В Ереване запланированы переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.