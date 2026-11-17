Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) в рамках механизма аренды с обязательством продажи предоставил гражданам 91 новую квартиру.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это 27 квартир из жилого комплекса на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку, 38 квартир из жилого комплекса на проспекте Сюлх в Сумгайыте и 26 квартир из жилого комплекса на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района.

Жилые площади представлены в виде 1, 2 и 3-комнатных квартир, ежемесячные платежи начинаются от 419 манатов.

Новые квартиры будут предложены для выбора с 24 ноября, начиная с 15:00. Граждане могут ознакомиться со списком жилых площадей по данной ссылке.

Прием заявлений и выбор жилых площадей будет осуществляться через портал Mygov. Заявители смогут подтвердить свои обращения с помощью SİMA İmza.