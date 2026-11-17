Депутат Милли Меджлиса, председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гёйдениз Гахраманов предложил сократить срок обучения по специальности "Туризм" в вузах с четырех до трех лет.

Как сообщает Report, с такой инициативой он выступил на пленарном заседании парламента в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год.

По словам депутата, туристическая отрасль Азербайджана стремительно развивается, а ежегодный рост числа туристов повышает потребность в квалифицированных кадрах. В этой связи он считает целесообразным оптимизировать сроки обучения по туристическим специальностям.

"Предлагаю сократить срок обучения в вузах по специальности "Туризм" до трех лет. Такой подход позволит молодым специалистам быстрее интегрироваться в рынок труда и оперативнее обеспечивать сферу услуг квалифицированными кадрами", - отметил Гахраманов.

Кроме того, Гахраманов обратил внимание на транспортную загруженность Ясамальского района Баку, где сосредоточено много вузов, в частности, в районе станции метро "Элмляр Академиясы". В связи с этим депутат считает необходимым увеличить число автобусных маршрутов и расширить сеть общественного транспорта в этом районе.