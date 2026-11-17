В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью в некоторых пригородных районах возможен небольшой дождь. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7–10°, днем - 13–18° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55–65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых районах Нахчыванской АР возможны периодические осадки, в горных районах - снег. Местами временами ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5–9°, днем - 15–19° тепла, в горах ночью - 3–8° мороза, днем - 5–10° тепла.