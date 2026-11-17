Получение образования, приобретение профессиональных навыков и успешная интеграция в общество азербайджанской молодежи, проживающей в Грузии, имеют важное значение.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на образовательной выставке Study in Azerbaijan в Тбилиси.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Грузией имеют глубокие исторические корни, а за последние 5–6 лет сотрудничество двух стран вышло на новый уровень по всем направлениям.

Посол напомнил, что по поручению президента Ильхама Алиева через представительство SOCAR в Грузии образовательными программами на сегодняшний день воспользовались 6 700 студентов. На их реализацию было выделено в общей сложности 19,3 млн долларов.

Дипломат подчеркнул, что эта работа будет продолжена и в дальнейшем. По его словам, ее главная цель - содействие получению образования и профессиональной квалификации азербайджанской молодежью, проживающей в Грузии, ее интеграции в грузинское общество, а также укреплению азербайджано-грузинских отношений.