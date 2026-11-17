Специальный посланник Европейского союза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что покидает свой пост после четырех лет работы.

Как передает Report, об этом он сообщил ирландской телерадиокомпании RTÉ.

"Я покидаю этот пост, поскольку проработал четыре года и считаю, что пришло время передать его кому-то другому", - сказал О'Салливан.

По информации RTÉ, Европейская комиссия уже ищет его преемника.

О'Салливан был назначен на эту должность в декабре 2022 года. Он вел переговоры с правительствами третьих стран по вопросам противодействия обходу санкций ЕС в отношении России.

Ранее дипломат занимал должности посла ЕС в США, главного операционного директора Европейской службы внешних связей и генерального секретаря Еврокомиссии.