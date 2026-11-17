Отношения Азербайджана и Афганистана имеют глубокие исторические корни.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ) Фарид Шафиев на круглом столе, организованном совместно с Центром стратегических исследований (ЦСИ) при Министерстве иностранных дел Афганистана.

Он отметил сложную геополитическую ситуацию, особенно в Каспийском регионе:

"Азербайджан всегда поддерживал суверенитет, независимость и право государств на принятие самостоятельных решений. Отношения между Азербайджаном и Афганистаном имеют глубокие исторические корни".

По его словам, представители Центра стратегических исследований впервые посетили Азербайджан:

"Сегодня будут обсуждаться текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества, а также важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, независимо от подходов третьих стран".

Шафиев добавил, что в условиях нынешней геополитической нестабильности каждая инициатива и проект, способствующие региональному сотрудничеству и диалогу, имеют особое значение.