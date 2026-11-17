В Азербайджане за 10 месяцев выдано более 401 тыс. сертификатов ASAN İmza
Бизнес
- 17 ноября, 2026
- 12:21
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В Азербайджане в январе-октябре 2026 года выдано 401 349 сертификатов электронной подписи ASAN İmza, что на 11,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Как сообщили Report в Государственной налоговой службе, за отчетный период сертификаты были выданы по 253 774 обращениям, что на 8% меньше в годовом сравнении.
Сертификаты ASAN İmza предназначены для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также государственных служащих. Они позволяют использовать электронную подпись в личных целях или действовать от имени организаций.
Срок действия сертификатов составляет три года.
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