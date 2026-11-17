В столице Казахстана состоялась международная конференция "Чингиз Айтматов и литературные связи тюркских народов", приуроченная к 70-летию известного кыргызского литературоведа, академика Абдылдажана Акматалиева.

Как передает казахстанское бюро Report, мероприятие организовано Тюркской Академией совместно с Институтом литературы имени Чингиза Айтматова.

В конференции приняли участие ученые, писатели, дипломаты и представители творческой интеллигенции Казахстана и Кыргызстана.

Участники обсудили литературное наследие Чингиза Айтматова, развитие казахско-кыргызских культурных связей и роль литературы в укреплении сотрудничества между тюркскими государствами.

Вице-президент Тюркской Академии Асхат Кесикбаев передал участникам приветствие президента организации Шаина Мустафаева. Он подчеркнул важность изучения общей истории, культурных традиций и духовных ценностей тюркских народов.

В ходе мероприятия советник президента Казахстана Бауыржан Омаров зачитал поздравительное письмо вице-президента страны Ерлана Карина, адресованное юбиляру Абдылдажану Акматалиеву.

Также была организована выставка научных трудов и литературоведческих исследований кыргызского академика, которые он передал в дар Тюркской Академии. В знак признания его заслуг ученому преподнесли традиционный чапан.

Культурная программа включала исполнение фрагментов кыргызского эпоса "Манас" и выступление акына-импровизатора.

Организаторы подчеркнули важность продолжения научного и культурного взаимодействия между Казахстаном и Кыргызстаном, а также сохранения общего литературного наследия тюркского мира.