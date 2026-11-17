В Грузии азербайджанец заплатил $25 тыс. за убийство бывшей жены
- 17 ноября, 2026
- 12:53
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В Гардабанском муниципалитете Грузии задержан мужчина, планировавший заказное убийство своей бывшей жены.
Как сообщает грузинское бюро Report на Министерство внутренних дел страны, из-за конфликта на почве ревности он обратился к знакомому и попросил его найти киллера за $25 тыс.
В ходе обыска в доме задержанного в качестве вещественных доказательств были изъяты различные виды огнестрельного оружия, боеприпасы и мобильный телефон, использовавшийся для связи со знакомым.
Расследование ведется по статье 18-109 УК Грузии (подготовка к умышленному убийству при отягчающих обстоятельствах), предусматривающей до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Согласно распространяемой в соцсетях информации, задержанный - азербайджанец Рафи Оруджов.