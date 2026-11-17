Милли Меджлис Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании принял в первом чтении законопроект "О государственном бюджете на 2027 год".

Как сообщает Report, доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в размере 39 млрд 254 млн манатов, в том числе централизованные доходы – 38 млрд 518 млн 425 тыс. манатов, местные – 735 млн 575 тыс. манатов.

Расходы составят 42 млрд 400 млн манатов, из которых 41 млрд 664 млн 425 тыс. манатов приходятся на централизованные расходы, 735 млн 575 тыс. манатов – на местные.

Дефицит госбюджета прогнозируется в размере 3 млрд 146 млн манатов, что на 1,7% больше в годовом сравнении.

Доходы сводного бюджета Азербайджана в 2027 году ожидаются на уровне 47 млрд 619,2 млн манатов, расходы – 50 млрд 377,1 млн манатов. По сравнению с утвержденными прогнозами на 2026 год эти показатели увеличатся соответственно на 5,9% и 3,1%.

Дефицит сводного бюджета составит 2 млрд 757,9 млн манатов, что на 28,7% меньше, чем в текущем году.