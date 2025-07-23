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Эрдоган проводит переговоры с украинской делегацией в Анкаре

Эрдоган проводит переговоры с украинской делегацией в Анкаре В Анкаре началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинской делегацией, прибывшей для переговоров с российской.
В регионе
23 июля 2025 г. 15:44
Эрдоган проводит переговоры с украинской делегацией в Анкаре

В Анкаре началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинской делегацией, прибывшей для переговоров с российской.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Отметим, что украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

В состав делегации входят 14 человек: Александр Дьяков - замначальника штаба Командования Военно-Морских сил (ВМС) ВСУ, Сергей Кислица - первый замглавы МИД, Юрий Ковбаса - представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны, Олег Луговский - первый замглавы Службы внешней разведки, Евгений Острянский - замначальника Генштаба ВСУ, Александр Поклад - замглавы Службы безопасности и другие.

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