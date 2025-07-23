Вылетевший в Кишинев самолет вернулся в Ереван из-за технических проблем

Самолет авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс из Еревана в Кишинев, был вынужден вернуться в аэропорт "Звартноц" из-за технических неполадок.

Самолет авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс из Еревана в Кишинев, был вынужден вернуться в аэропорт "Звартноц" из-за технических неполадок.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Комитет гражданской авиации (КГА).

После вылета лайнер некоторое время находился в воздушном пространстве Армении, сжигал топливо, а затем благополучно приземлился в ереванском аэропорту.

В КГА уточнили, что неисправность не носила критического характера. После устранения проблем планировалось повторное выполнение рейса в Молдову в 15:00 по местному времени. Однако, по имеющимся данным, вылет остается отложенным.

Самолет провел в воздухе чуть менее двух часов.