О нас

Украинская делегация в Стамбуле планирует обсудить возможную встречу Путина и Зеленского

Украинская делегация в Стамбуле планирует обсудить возможную встречу Путина и Зеленского Украинская делегация во время переговоров с российской стороной в Стамбуле планирует обсудить возможную встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Другие страны
23 июля 2025 г. 15:14
Украинская делегация в Стамбуле планирует обсудить возможную встречу Путина и Зеленского

Украинская делегация во время переговоров с российской стороной в Стамбуле планирует обсудить возможную встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Главная тема - встреча лидеров. Наша делегация с этим туда приехала", - заявил источник.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле будут обсуждаться вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда переговоров, а также процессом обмена военнопленными и телами погибших.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukrainian delegation in Istanbul plans to discuss possible meeting between Putin and Zelenskyy
Версия на азербайджанском языке Ukrayna heyəti İstanbulda Putin və Zelenskinin mümkün görüşünü müzakirə etməyi planlaşdırır

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi