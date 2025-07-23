Украинская делегация в Стамбуле планирует обсудить возможную встречу Путина и Зеленского

Украинская делегация во время переговоров с российской стороной в Стамбуле планирует обсудить возможную встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Украинская делегация во время переговоров с российской стороной в Стамбуле планирует обсудить возможную встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Главная тема - встреча лидеров. Наша делегация с этим туда приехала", - заявил источник.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле будут обсуждаться вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда переговоров, а также процессом обмена военнопленными и телами погибших.