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Джейхун Байрамов принял посла Израиля в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане

Джейхун Байрамов принял посла Израиля в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане Джейхун Байрамов принял посла Израиля в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане
Внешняя политика
23 июля 2025 г. 13:47
Джейхун Байрамов принял посла Израиля в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что глава МИД поблагодарил посла за эффективную дипломатическую деятельность в Азербайджане и пожелал ему успехов в будущей деятельности.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональная ситуация.

Было высоко оценено сотрудничество между двумя странами в политической, экономической, торговой, энергетической, инвестиционной, гуманитарной сферах, подчеркнуты широкие перспективы развития отношений.

Отмечено, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке вызывает серьезную обеспокоенность, Азербайджан поддерживает установление мира и стабильности и всегда готова внести свой вклад в этот процесс.

Дж.Дик подчеркнул, что всегда будет помнить свою 6-летнюю деятельность в качестве посла Израиля в Азербайджане, и поблагодарил за оказанную поддержку в его деятельности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov receives outgoing Israeli ambassador
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov diplomatik fəaliyyəti başa çatan İsrail səfirini qəbul edib

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