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Глава МИД Азербайджана встретился с премьером Грузии

Глава МИД Азербайджана встретился с премьером Грузии Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Внешняя политика
22 июля 2025 г. 19:43
Глава МИД Азербайджана встретился с премьером Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщила администрация правительства Грузии.

Согласно информации, во время встречи было особо подчеркнуто, что грузино-азербайджанские отношения основаны на принципах стратегического партнерства и добрососедства.

Стороны выразили удовлетворенность динамичным развитием двусторонних отношений в последние годы, а также обсудили роль совместных инфраструктурных и энергетических проектов регионального значения в развитии Среднего коридора.

На встрече также была дана положительная оценка расширению торгово-экономических связей и отмечен рост товарооборота между двумя странами.

В ходе беседы также была затронута текущая ситуация в регионе Южного Кавказа.

Кобахидзе вновь заявил о готовности Грузии содействовать установлению мира и стабильности в регионе путем диалога и сотрудничества.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşüb

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