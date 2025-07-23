Джордж Дик: Верю, что на Ближнем Востоке и Южном Кавказе будет царить мир

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил надежду, что на Ближнем Востоке и Южном Кавказе будет царить мир.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил надежду, что на Ближнем Востоке и Южном Кавказе будет царить мир.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети Х после встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым по случаю завершения своей дипмиссии в Азербайджане.

"Выражаю сотрудникам МИД глубокую благодарность за сотрудничество, доверие и дружбу на протяжении последних шести лет. <...> Уходя, я уношу с собой не только воспоминания, но и надежду, что наши отношения будут развиваться и что на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и за его пределами будет царить мир", - написал посол.

Говоря об улучшении отношений между двумя странами, посол отметил важность открытия посольства Азербайджана в Израиле, назвав это "историческим шагом, отражающим растущую глубину партнерства".