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Джордж Дик: Верю, что на Ближнем Востоке и Южном Кавказе будет царить мир

Джордж Дик: Верю, что на Ближнем Востоке и Южном Кавказе будет царить мир Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил надежду, что на Ближнем Востоке и Южном Кавказе будет царить мир.
Внешняя политика
23 июля 2025 г. 14:15
Джордж Дик: Верю, что на Ближнем Востоке и Южном Кавказе будет царить мир

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил надежду, что на Ближнем Востоке и Южном Кавказе будет царить мир.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети Х после встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым по случаю завершения своей дипмиссии в Азербайджане.

"Выражаю сотрудникам МИД глубокую благодарность за сотрудничество, доверие и дружбу на протяжении последних шести лет. <...> Уходя, я уношу с собой не только воспоминания, но и надежду, что наши отношения будут развиваться и что на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и за его пределами будет царить мир", - написал посол.

Говоря об улучшении отношений между двумя странами, посол отметил важность открытия посольства Азербайджана в Израиле, назвав это "историческим шагом, отражающим растущую глубину партнерства".

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Версия на азербайджанском языке Corc Dik: İnanıram ki, Yaxın Şərqdə və Cənubi Qafqazda sülh bərqərar olacaq
Версия на английском языке George Deek: 'I hope that peace will prevail in the Middle East, the South Caucasus, and beyond'

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