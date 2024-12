Джейхун Байрамов выступил на 3-й Европейской конференции по азербайджановедению

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Мальту принял участие в 3-й Европейской конференции по азербайджановедению.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на информацию внешнеполитического ведомства.

В своем выступлении глава МИД Азербайджана рассказал о председательстве страны на COP29 и подвел итоги климатической конференции в Баку.

Дж. Байрамов также рассказал о ключевых инициативах Азербайджана в сферах энергетической безопасности, транспорта, коммуникаций, а также постконфликтных усилиях по нормализации ситуации и региональной безопасности.

В рамках обсуждений с представителями аналитических центров и академических кругов были рассмотрены многочисленные актуальные вопросы.