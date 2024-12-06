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Джейхун Байрамов выступил на 3-й Европейской конференции по азербайджановедению

Джейхун Байрамов выступил на 3-й Европейской конференции по азербайджановедению Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Мальту принял участие в 3-й Европейской конференции по азербайджановедению.
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 16:02
Джейхун Байрамов выступил на 3-й Европейской конференции по азербайджановедению

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Мальту принял участие в 3-й Европейской конференции по азербайджановедению.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на информацию внешнеполитического ведомства.

В своем выступлении глава МИД Азербайджана рассказал о председательстве страны на COP29 и подвел итоги климатической конференции в Баку.

Дж. Байрамов также рассказал о ключевых инициативах Азербайджана в сферах энергетической безопасности, транспорта, коммуникаций, а также постконфликтных усилиях по нормализации ситуации и региональной безопасности.

В рамках обсуждений с представителями аналитических центров и академических кругов были рассмотрены многочисленные актуальные вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Azərbaycan tədqiqatları üzrə III Avropa Konfransında çıxış edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov delivers speech at 3rd European Conference on Azerbaijani Studies

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