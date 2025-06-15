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Пезешкиан высказался против использования Израилем воздушного пространства Ирака

Пезешкиан высказался против использования Израилем воздушного пространства Ирака Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал Ирак принять меры для предотвращения использования его воздушного пространства Израилем.
В регионе
15 июня 2025 г. 16:04
Пезешкиан высказался против использования Израилем воздушного пространства Ирака

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани призвал принять меры для предотвращения использования его воздушного пространства Израилем.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии главы исламской республики.

"Мы подчеркиваем, что правительство Ирака должно проявить большую ответственность и обеспечить защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы иракская территория не использовалась [для атак] против Исламской Республики Иран", - отметил Пезешкиан.

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Версия на азербайджанском языке İran İraqı hava məkanına nəzarəti gücləndirməyə çağırıb
Версия на английском языке Pezeshkian opposes Israel's use of Iraqi airspace

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