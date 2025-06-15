Пезешкиан высказался против использования Израилем воздушного пространства Ирака

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал Ирак принять меры для предотвращения использования его воздушного пространства Израилем.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани призвал принять меры для предотвращения использования его воздушного пространства Израилем.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии главы исламской республики.

"Мы подчеркиваем, что правительство Ирака должно проявить большую ответственность и обеспечить защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы иракская территория не использовалась [для атак] против Исламской Республики Иран", - отметил Пезешкиан.