Папуашвили: Брюссель пытается заблокировать двусторонние отношения Грузии со странами ЕС
- 10 ноября, 2026
- 14:30
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Брюссель пытается ограничить двусторонние отношения Грузии с государствами-членами Европейского союза.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам в Чехии председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, из различных источников поступает информация о том, что Брюссель направляет в столицы государств-членов ЕС указания не проводить встречи с грузинскими делегациями.
Он сообщил, что в рамках визита в Чехию встретился с председателем парламента, руководителем Комитета по иностранным делам, членами правительства, в том числе с первым заместителем премьер-министра и министром обороны.
Папуашвили заявил, что в странах-членах ЕС есть силы, не поддерживающие такой подход Брюсселя, и подчеркнул важность сохранения двусторонних связей Грузии с этими государствами.
Он добавил, что Брюссель проводит политику давления на страну, поскольку не смог добиться смены власти в Грузии после выборов 2024 года. Он заявил, что эта политика направлена также на то, чтобы повлиять на отношения Грузии с государствами-членами Европейского союза.