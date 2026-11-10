Папуашвили: Брюссель пытается заблокировать двусторонние отношения Грузии со странами ЕС

Брюссель пытается ограничить двусторонние отношения Грузии с государствами-членами Европейского союза.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам в Чехии председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, из различных источников поступает информация о том, что Брюссель направляет в столицы государств-членов ЕС указания не проводить встречи с грузинскими делегациями.

Он сообщил, что в рамках визита в Чехию встретился с председателем парламента, руководителем Комитета по иностранным делам, членами правительства, в том числе с первым заместителем премьер-министра и министром обороны.

Папуашвили заявил, что в странах-членах ЕС есть силы, не поддерживающие такой подход Брюсселя, и подчеркнул важность сохранения двусторонних связей Грузии с этими государствами.

Он добавил, что Брюссель проводит политику давления на страну, поскольку не смог добиться смены власти в Грузии после выборов 2024 года. Он заявил, что эта политика направлена также на то, чтобы повлиять на отношения Грузии с государствами-членами Европейского союза.