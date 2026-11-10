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    Папуашвили: Брюссель пытается заблокировать двусторонние отношения Грузии со странами ЕС

    В регионе
    • 10 ноября, 2026
    • 14:30
    Папуашвили: Брюссель пытается заблокировать двусторонние отношения Грузии со странами ЕС

    Брюссель пытается ограничить двусторонние отношения Грузии с государствами-членами Европейского союза.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам в Чехии председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    По его словам, из различных источников поступает информация о том, что Брюссель направляет в столицы государств-членов ЕС указания не проводить встречи с грузинскими делегациями.

    Он сообщил, что в рамках визита в Чехию встретился с председателем парламента, руководителем Комитета по иностранным делам, членами правительства, в том числе с первым заместителем премьер-министра и министром обороны.

    Папуашвили заявил, что в странах-членах ЕС есть силы, не поддерживающие такой подход Брюсселя, и подчеркнул важность сохранения двусторонних связей Грузии с этими государствами.

    Он добавил, что Брюссель проводит политику давления на страну, поскольку не смог добиться смены власти в Грузии после выборов 2024 года. Он заявил, что эта политика направлена также на то, чтобы повлиять на отношения Грузии с государствами-членами Европейского союза.

    Шалва Папуашвили Европейский союз (ЕС) Грузия
    Papuaşvili: Aİ Gürcüstanın təşkilata üzv dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlərini bloklamağa çalışır
    Papuashvili: EU seeking to block Georgia's bilateral ties with member states
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