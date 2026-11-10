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    Страны ССАГПЗ договорились о создании передового военного штаба в Кувейте

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 14:52
    Страны ССАГПЗ договорились о создании передового военного штаба в Кувейте

    Министры обороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) одобрили открытие передового штаба Объединенного военного командования в Кувейте и выделение ему необходимых сил.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, соответствующее решение было принято в Манаме на 23-й сессии Объединенного совета обороны ССАГПЗ.

    Заседание прошло под председательством министра обороны Бахрейна генерал-лейтенанта Абдуллы бин Хасана аль-Нуайми. В нем приняли участие министры обороны стран-членов организации.

    Генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем аль-Будаиви заявил, что совместная военная деятельность пользуется всесторонней поддержкой лидеров стран объединения. По его словам, это отражает их приверженность укреплению связей между государствами-членами и признание общей ответственности вооруженных сил за обеспечение безопасности, стабильности и независимости стран Персидского залива.

    Дополнительная информация о штаб-квартире или развертываемых силах пока недоступна.

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