Страны ССАГПЗ договорились о создании передового военного штаба в Кувейте

Министры обороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) одобрили открытие передового штаба Объединенного военного командования в Кувейте и выделение ему необходимых сил.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, соответствующее решение было принято в Манаме на 23-й сессии Объединенного совета обороны ССАГПЗ.

Заседание прошло под председательством министра обороны Бахрейна генерал-лейтенанта Абдуллы бин Хасана аль-Нуайми. В нем приняли участие министры обороны стран-членов организации.

Генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем аль-Будаиви заявил, что совместная военная деятельность пользуется всесторонней поддержкой лидеров стран объединения. По его словам, это отражает их приверженность укреплению связей между государствами-членами и признание общей ответственности вооруженных сил за обеспечение безопасности, стабильности и независимости стран Персидского залива.

Дополнительная информация о штаб-квартире или развертываемых силах пока недоступна.