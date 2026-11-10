TÜBA: Турция использует опыт Азербайджана в борьбе с климатическим кризисом

Турция, принимающая COP31, использует опыт Азербайджана в борьбе с климатическим кризисом.

Об этом сказал турецкому бюро Report президент Турецкой академии наук (TÜBA), профессор Музаффер Шекер на полях COP31 в Анталье.

По его словам, климатические проблемы являются общим вызовом для всего мира. Принимая COP31, Турция стремится привлечь внимание международного сообщества к борьбе с климатическим кризисом, которая ведется под эгидой ООН.

Говоря о сотрудничестве Азербайджана и Турции в сфере научных исследований, профессор подчеркнул, что в этом направлении уже достигнуты успешные результаты.

"Особую гордость вызывает то, что павильоны Азербайджана и Турции в расположенной здесь "Голубой зоне" находятся рядом. Последняя встреча лидеров Азербайджана и Турции, состоявшаяся 8 ноября в Шуше, показала всем, что наше братство нерушимо и вечно. Уверен, что этот пример станет образцом для всего тюркского мира", - отметил глава TÜBA.