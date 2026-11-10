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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    TÜBA: Турция использует опыт Азербайджана в борьбе с климатическим кризисом

    В регионе
    • 10 ноября, 2026
    • 14:39
    TÜBA: Турция использует опыт Азербайджана в борьбе с климатическим кризисом

    Турция, принимающая COP31, использует опыт Азербайджана в борьбе с климатическим кризисом.

    Об этом сказал турецкому бюро Report президент Турецкой академии наук (TÜBA), профессор Музаффер Шекер на полях COP31 в Анталье.

    По его словам, климатические проблемы являются общим вызовом для всего мира. Принимая COP31, Турция стремится привлечь внимание международного сообщества к борьбе с климатическим кризисом, которая ведется под эгидой ООН.

    Говоря о сотрудничестве Азербайджана и Турции в сфере научных исследований, профессор подчеркнул, что в этом направлении уже достигнуты успешные результаты.

    "Особую гордость вызывает то, что павильоны Азербайджана и Турции в расположенной здесь "Голубой зоне" находятся рядом. Последняя встреча лидеров Азербайджана и Турции, состоявшаяся 8 ноября в Шуше, показала всем, что наше братство нерушимо и вечно. Уверен, что этот пример станет образцом для всего тюркского мира", - отметил глава TÜBA.

    Организация Объединённых Наций (ООН) COP31
    TÜBA prezidenti: Türkiyə Azərbaycanın iqlim böhranı ilə mübarizə təcrübəsindən yararlanır
    TÜBA: Türkiye benefits from Azerbaijan's experience in combating climate crisis
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