TÜBA: Турция использует опыт Азербайджана в борьбе с климатическим кризисом
- 10 ноября, 2026
- 14:39
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Турция, принимающая COP31, использует опыт Азербайджана в борьбе с климатическим кризисом.
Об этом сказал турецкому бюро Report президент Турецкой академии наук (TÜBA), профессор Музаффер Шекер на полях COP31 в Анталье.
По его словам, климатические проблемы являются общим вызовом для всего мира. Принимая COP31, Турция стремится привлечь внимание международного сообщества к борьбе с климатическим кризисом, которая ведется под эгидой ООН.
Говоря о сотрудничестве Азербайджана и Турции в сфере научных исследований, профессор подчеркнул, что в этом направлении уже достигнуты успешные результаты.
"Особую гордость вызывает то, что павильоны Азербайджана и Турции в расположенной здесь "Голубой зоне" находятся рядом. Последняя встреча лидеров Азербайджана и Турции, состоявшаяся 8 ноября в Шуше, показала всем, что наше братство нерушимо и вечно. Уверен, что этот пример станет образцом для всего тюркского мира", - отметил глава TÜBA.