İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    TÜBA prezidenti: Türkiyə Azərbaycanın iqlim böhranı ilə mübarizə təcrübəsindən yararlanır

    Region
    • 10 noyabr, 2026
    • 14:24
    TÜBA prezidenti: Türkiyə Azərbaycanın iqlim böhranı ilə mübarizə təcrübəsindən yararlanır

    COP31-ə ev sahibliyi edən Türkiyə Azərbaycanın iqlim böhranı ilə mübarizə sahəsindəki təcrübəsindən yararlanır.

    Bunu Antalyada keçirilən COP31 çərçivəsində "Report"un yerli bürosuna açıqlamasında Türkiyə Elmlər Akademiyasının (TÜBA) prezidenti, professor Muzaffer Şeker deyib.

    İqlim məsələlərinin bütün dünyanın ortaq problemi olduğunu vurğulayan TÜBA prezidenti bildirib ki, Türkiyə COP31-ə ev sahibliyi etməklə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini iqlim böhranına qarşı BMT-nin çətiri altında aparılan mübarizəyə yönəltməyi hədəfləyir:

    "İqlim böhranı, temperaturun əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha kəskin dəyişməsi, intensiv yağışların törətdiyi fəsadlar, fırtınalar, meşə yanğınlarının və daşqınların artması, güclü zəlzələlər planetimizdə müxtəlif problemlərə səbəb olur. Bütün bunlar kənd təsərrüfatına, heyvandarlığa və insan sağlamlığına ciddi təsir göstərir. Buna görə də ətraf mühitə zərər vurmayan material və metodlara üstünlük verməliyik. Nəfəs aldığımız havanın, istifadə etdiyimiz suyun və istehlak etdiyimiz ərzaq məhsullarının sağlamlığımız üçün təhlükəsiz olması çox vacibdir. Biz alimlər də bu problemlərin elmi həll yollarını hazırlamaq məqsədilə bir araya gəlmişik".

    Azərbaycan və Türkiyənin elmi tədqiqatlar sahəsində birgə əməkdaşlığına da toxunan professor bu istiqamətdə uğurlu nəticələrin əldə edildiyini vurğulayıb:

    "Buradakı "Mavi Zona"da Azərbaycan və Türkiyə pavilyonlarının yanaşı yerləşməsi çox qürurvericidir. Azərbaycan və Türkiyə liderlərinin sonuncu dəfə noyabrın 8-də Şuşada bir araya gəlmələri hər kəsə göstərdi ki, qardaşlığımız sarsılmaz və əbədidir. İnanıram ki, bu nümunə bütün Türk dünyası üçün də örnək olacaq".

    COP31 Türkiyə Cümhuriyyəti
    TÜBA: Турция использует опыт Азербайджана в борьбе с климатическим кризисом
    TÜBA: Türkiye benefits from Azerbaijan's experience in combating climate crisis
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    17:33
    İraq İran yığmasının olduğu təyyarənin Bəsrə aeroportuna enməsinə icazə verməyib
    Digər ölkələr
    17:29
    Makron cütlüyü amerikalı podkastçı Kendis Ouensə qarşı yeni iddia qaldırıb
    Digər ölkələr
    17:17
    Gürcüstanın Azərbaycandan soğan idxalına çəkdiyi xərc 2 dəfədən çox artıb
    Biznes
    17:14
    Vensan Kompani "Bavariya"nın düşərgəsinə qayıdıb
    Futbol
    17:02
    Keniyada yaraqlılar iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla, səkkiz nəfəri öldürüblər
    Digər ölkələr
    16:53
    Əbu-Dabidə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başa çatıb - Yenilənib-3
    Digər ölkələr
    16:45
    "PAŞA Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:22
    Gürcüstanın Azərbaycandan xiyar alışına çəkdiyi xərc 3 dəfəyə yaxın artıb
    Biznes
    16:14
    Fransanın "Lion" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti