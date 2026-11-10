TÜBA prezidenti: Türkiyə Azərbaycanın iqlim böhranı ilə mübarizə təcrübəsindən yararlanır
- 10 noyabr, 2026
- 14:24
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COP31-ə ev sahibliyi edən Türkiyə Azərbaycanın iqlim böhranı ilə mübarizə sahəsindəki təcrübəsindən yararlanır.
Bunu Antalyada keçirilən COP31 çərçivəsində "Report"un yerli bürosuna açıqlamasında Türkiyə Elmlər Akademiyasının (TÜBA) prezidenti, professor Muzaffer Şeker deyib.
İqlim məsələlərinin bütün dünyanın ortaq problemi olduğunu vurğulayan TÜBA prezidenti bildirib ki, Türkiyə COP31-ə ev sahibliyi etməklə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini iqlim böhranına qarşı BMT-nin çətiri altında aparılan mübarizəyə yönəltməyi hədəfləyir:
"İqlim böhranı, temperaturun əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha kəskin dəyişməsi, intensiv yağışların törətdiyi fəsadlar, fırtınalar, meşə yanğınlarının və daşqınların artması, güclü zəlzələlər planetimizdə müxtəlif problemlərə səbəb olur. Bütün bunlar kənd təsərrüfatına, heyvandarlığa və insan sağlamlığına ciddi təsir göstərir. Buna görə də ətraf mühitə zərər vurmayan material və metodlara üstünlük verməliyik. Nəfəs aldığımız havanın, istifadə etdiyimiz suyun və istehlak etdiyimiz ərzaq məhsullarının sağlamlığımız üçün təhlükəsiz olması çox vacibdir. Biz alimlər də bu problemlərin elmi həll yollarını hazırlamaq məqsədilə bir araya gəlmişik".
Azərbaycan və Türkiyənin elmi tədqiqatlar sahəsində birgə əməkdaşlığına da toxunan professor bu istiqamətdə uğurlu nəticələrin əldə edildiyini vurğulayıb:
"Buradakı "Mavi Zona"da Azərbaycan və Türkiyə pavilyonlarının yanaşı yerləşməsi çox qürurvericidir. Azərbaycan və Türkiyə liderlərinin sonuncu dəfə noyabrın 8-də Şuşada bir araya gəlmələri hər kəsə göstərdi ki, qardaşlığımız sarsılmaz və əbədidir. İnanıram ki, bu nümunə bütün Türk dünyası üçün də örnək olacaq".