Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня и до 12 ноября местами ожидаются осадки.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных местах полуострова существует вероятность кратковременного усиления дождя.