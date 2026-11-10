Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    • 10 ноября, 2026
    • 14:27
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня и до 12 ноября местами ожидаются осадки.

    Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

    В отдельных местах полуострова существует вероятность кратковременного усиления дождя.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah yağış intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ
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