Азербайджан, Грузия, Болгария и Турция подпишут соглашение о "чистой энергии"
Энергетика
- 10 ноября, 2026
- 14:43
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Правительства Азербайджана, Грузии, Болгарии и Турции подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере "чистой энергии".
Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Согласно информации, сегодня вице-премьер и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили примет участие в мероприятии министерского уровня на COP31 в Анталье.
В рамках мероприятия Квривишвили и министры энергетики Азербайджана, Болгарии и Турции подпишут межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в сфере "чистой энергии".
Azərbaycan, Gürcüstan, Bolqarıstan və Türkiyə "təmiz enerji" sazişi imzalayacaqlar
Azerbaijan, Georgia, Bulgaria and Türkiye to sign clean energy agreement
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