Азербайджан, Грузия, Болгария и Турция подпишут соглашение о "чистой энергии"

Правительства Азербайджана, Грузии, Болгарии и Турции подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере "чистой энергии".

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Согласно информации, сегодня вице-премьер и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили примет участие в мероприятии министерского уровня на COP31 в Анталье.

В рамках мероприятия Квривишвили и министры энергетики Азербайджана, Болгарии и Турции подпишут межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в сфере "чистой энергии".