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    Азербайджан, Грузия, Болгария и Турция подпишут соглашение о "чистой энергии"

    Энергетика
    • 10 ноября, 2026
    • 14:43
    Азербайджан, Грузия, Болгария и Турция подпишут соглашение о чистой энергии

    Правительства Азербайджана, Грузии, Болгарии и Турции подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере "чистой энергии".

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

    Согласно информации, сегодня вице-премьер и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили примет участие в мероприятии министерского уровня на COP31 в Анталье.

    В рамках мероприятия Квривишвили и министры энергетики Азербайджана, Болгарии и Турции подпишут межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в сфере "чистой энергии".

    Межправительственное соглашение COP31
    Azərbaycan, Gürcüstan, Bolqarıstan və Türkiyə "təmiz enerji" sazişi imzalayacaqlar
    Azerbaijan, Georgia, Bulgaria and Türkiye to sign clean energy agreement
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